(TEKRAR) Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi
10 dakika önce
Suriye Anayasa Komisyon Toplantısı ve Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:47 Kaynak: AA
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı vurgusu! Rusya, Rus askeri polisine sınırda ateş açıldı iddialarını yalanladı Son Dakika: MSB: Rasulayn'da arama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz