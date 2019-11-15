(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Erdoğan-Trump tokalaşması Karşılama töreni detayları Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz...
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Erdoğan-Trump tokalaşması
Karşılama töreni detayları
Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü
Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
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