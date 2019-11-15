Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da

(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Erdoğan-Trump tokalaşması Karşılama töreni detayları Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Erdoğan-Trump tokalaşması

Karşılama töreni detayları

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü

Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:35 Kaynak: AA
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