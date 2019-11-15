(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluştu
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:24 Kaynak: AA
"ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek" Soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyasıyız ABD'den peş peşe Türkiye'ye yaptırım açıklaması Bakırköy'deki siyanürlü intihar ilk değil: 10 günde 3'ncü siyanür vakası