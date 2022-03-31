(TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

(TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı

31.03.2022 16:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda 3. sınıf öğrencileri, yazdıkları öyküleri kitapta toplayarak yazarlığa ilk adımı attı ve imza gününde diğer öğrencilerle buluştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda 3. sınıf öğrencileri, yazdıkları öyküleri kitapta toplayarak yazarlığa ilk adımı attı ve imza gününde diğer öğrencilerle buluştu.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Sedat Arıkan'ın öğrencilere yazdırdığı küçük hikayeleri kitaplaştırma çalışması sonucu 27 öğrencinin 27 hikayesini içeren yayının basımı tamamladı.

Kitabın basıldığını gören minik yazarlar, küçük yaşta yazar olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrenciler yazdıkları kitapların imza törenini Güzelköy Mehmet Tunç ilkokulu ile ortaokulunda gerçekleştirdi. Öğrenciler burada yazdıkları kitapları imzalayarak diğer öğrencilere hediye etti.

Sınıf öğretmeni Sedat Arıkan AA muhabirine, öğrencilerine okumanın önemli olduğunu aşılmak için böyle bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Kitap okumanın daha fazla teşvik edilmesini sağlamak için öğrencileriyle birlikte kitap yazmaya başladıklarını anlatan Arıkan, "Öğrencilerime küçük yaşta kitap okuma sevgisini kazandırmak için geçen yıl uzaktan eğitimle öğrencilerimi bir yazarla buluşturdum. Daha sonra onların kitap okumalarını teşvik ettim. Hikaye yazmaları için yüreklendirdim. 2. sınıf olmalarına rağmen güzel hikayeler yazmaya başladılar. Kendilerini geliştirdiler. Onların bu eserlerini bizde kitap şekline getirerek taçlandırmak istedik." dedi.

Kitabın yazarlarından Burak Güneş, öğretmeni sayesinde yazarlığa adım attığını anlatarak, "İlk zamanlarda bana hikaye yazması zor gelmişti sonra en büyük hobim oldu. Kitaplar basıldığında hepimiz çok heyecanlıydık." dedi.

Büşra Kaya da mutluluğunu dile getirirken Melis Murat ise kitap yazmanın okumaktan daha güzel olduğunu söyledi.

(TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı
(TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı
(TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı

YORUMLAR
500
DOSTEK Müdürü Dumlu; 'Kütüphaneler toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır' DOSTEK Müdürü Dumlu; 'Kütüphaneler toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır' Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı

Cumhuriyet, Pamukkale, Denizli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: (TEKRAR) DENİZLİ - 27 ilkokul öğrencisi hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement