(TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

(TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dini nikahlı eşini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dini nikahlı eşini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Orhan Gazi Mahallesi'nde, iki yıllık dini nikahlı eşi Murat T'nin kendisini darbettiği ve ardından sokağa attığını ileri süren Nuray Z. (26), 3 çocuğuyla bir restorana sığındı.

İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesiyle çalışma başlatan polis, Murat T'yi gözaltına aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Nuray Z, sürekli eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Çocukları dövüyor, 'gidin dilenin para getirin' diyor. Kendisi çalışmıyor, benim belime vurdu." ifadesini kullandı.

(TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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