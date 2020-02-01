Son Dakika › Güncel › (TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
(TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dini nikahlı eşini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dini nikahlı eşini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Orhan Gazi Mahallesi'nde, iki yıllık dini nikahlı eşi Murat T'nin kendisini darbettiği ve ardından sokağa attığını ileri süren Nuray Z. (26), 3 çocuğuyla bir restorana sığındı.
İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesiyle çalışma başlatan polis, Murat T'yi gözaltına aldı.
Gazetecilere açıklamada bulunan Nuray Z, sürekli eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Çocukları dövüyor, 'gidin dilenin para getirin' diyor. Kendisi çalışmıyor, benim belime vurdu." ifadesini kullandı.
Son Dakika Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, koronavirüsten korunmak için maske taktı Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı