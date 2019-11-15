Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı - Son Dakika

(TEKRAR) Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 öğrenci yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belen Mahallesi Burak mezrasından ilçe merkezindeki Çok Programlı Lise'ye öğrenci taşıyan M.T. idaresindeki 10 BDG 97 plakalı servis aracının lastiği patladı.

Şarampole devrilen araçtaki 13 kişiden Abdulaziz, Emine, Seyid, Polat, Sevcan, Canan, Tülin ve Ramazan Topkaya ile Barış Narin yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevcan, Abdulaziz, Seyid ve Canan Topkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sevcan Topkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi

(TEKRAR) Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı

Diyarbakır, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti
İngiliz istihbarat subayının evinde işaretlenmiş Orta Doğu haritası bulundu Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş "Parti üyeliğim yok" diyen Metin Feyzioğlu'nun CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 13:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]