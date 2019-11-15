Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Erdoğan: "Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki...
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Erdoğan: 'Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki...

(TEKRAR) Erdoğan: "Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

(TEKRAR) Erdoğan: Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:05 Kaynak: AA
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