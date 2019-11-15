(TEKRAR) Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:59 Kaynak: AA
Soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyasıyız ABD'den peş peşe Türkiye'ye yaptırım açıklaması Bakırköy'deki siyanürlü intihar ilk değil: 10 günde 3'ncü siyanür vakası Bakırköy'de ölü bedenleri bulunan ailenin bakkalı konuştu: En son dün akşam gördüm