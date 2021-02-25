(Tekrar) EVİ YANAN ÇILGIN SEDAT: BELEDİYENİN AYIRDIĞI BİR OTELDE KALIYORUZ - Son Dakika
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(Tekrar) EVİ YANAN ÇILGIN SEDAT: BELEDİYENİN AYIRDIĞI BİR OTELDE KALIYORUZ

25.02.2021 09:23

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde dün yangın çıkmıştı.

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde dün yangın çıkmıştı. Ünlü şarkıcının evinin yangın sonrasında kullanılmaz hale geldiği görüldü. Sedat Kapurtu' "Şuanda Büyükşehir Belediyesinin ayırdığı bir otelde kalıyoruz" dedi.

Beylikdüzü'nde dün saat 15.00 sıralarında Çılgın Sedat olarak bilinen ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde yangın çıkmıştı. O sırada kendisi dışarıda olan ünlü şarkıcı haberi alır almaz eve gitmiş, gözyaşları içinde evinin yanışını izlemişti. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı açıklamada, "Şuanda Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. Rahatınıza bakın dediler. Her yerden insanlar arıyor." diye konuştu.Ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu, "Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki ben burada olsaydım böyle olmayacaktı diyorsun. Ama tabi ki Allah'ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabi ki çok zor." dedi. "BOMBA ATSAN BU KADAR TAHRİBAT OLMAZ"Çılgın Sedat, "Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz koronadan dolayı. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi. Siz gelmeden önce Mehmet Ali Erbil aradı beni." diye konuştu.

"BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN AYIRDIĞI OTELDE KALIYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. 'Rahatınıza bakın' dediler. Her yerden insanlar arıyor. Bunun partisi yok, herkes birlik olmuş. Tek yumruk gibi böyle herkesin araması çok güzel. Dün Saadet Partisi'nden geliyoruz dediler. Hiç daha önce görmedim, tanımıyorum. Cebime para koyup gittiler." ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel (Tekrar) EVİ YANAN ÇILGIN SEDAT: BELEDİYENİN AYIRDIĞI BİR OTELDE KALIYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Tekrar) EVİ YANAN ÇILGIN SEDAT: BELEDİYENİN AYIRDIĞI BİR OTELDE KALIYORUZ - Son Dakika
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