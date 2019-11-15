(TEKRAR) Havadan trafik denetimi
6 saat önce
Dronun havadayken görüntüleri Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:30 Kaynak: AA
Dronun havadayken görüntüleri
Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.
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