Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Havadan trafik denetimi
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Havadan trafik denetimi

(TEKRAR) Havadan trafik denetimi

6 saat önce

Dronun havadayken görüntüleri Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

Dronun havadayken görüntüleri

Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

(TEKRAR) Havadan trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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