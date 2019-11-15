(TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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