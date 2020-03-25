(TEKRAR) İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel (TEKRAR) İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

(TEKRAR) İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

7 saat önce

Antalya'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adem Kaya (20) yönetimindeki 07 GMH 56 plakalı motosiklet, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeyen çalışan Osman Tuncel'e çarptı.

Kazada Kaya ile Tuncel yaralandı.

Kaza yerine gelen yaralı motosiklet sürücünün annesi "Oğlum bu kaçıncı oldu, beni öldürecek misin?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Tuncel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuncel'in yolun karşısına koşarak geçmek istediği sırada motosikletin çarpması yer aldı.

(TEKRAR) İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Sakarya Bulvarı, Osman Tuncel, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:49 Kaynak: AA

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