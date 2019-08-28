Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

(TEKRAR) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu

1 saat önce

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda, Selame Macid en-Nedim, Vail Musa Muhammed Halife ile Ala Ziyad el-Garabili isimli polislerin şehit olduğu, 3 polisin de yaralandığı belirtildi.

Bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bilgilerin ilerleyen zamanda kamuoyuyla paylaşılacağına değinilen açıklamada, bu suçu işleyenlerin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ile onun ajanlarının Gazze'deki güven ve istikrar haline darbe vurmaya çalıştığı ve bunun için türlü yollara başvurduğu belirtilirken güvenlik güçlerinin bu yöndeki pek çok planı başarısızlığa uğrattığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, tüm Filistin halkını ve Filistinli grupları bu eylemi gerçekleştirenleri kınamaya ve güvenlik zaafiyeti oluşturmaya çalışan kişi ve kişilere karşı tek vücut olmaya çağırdı.

Daha önce yapılan açıklamada, patlamalarda 2 Filistinlinin şehit olduğu, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lübnan-İsrail gerginliği - ABD'li başkan yardımcısı: Her zaman İsrail'in yanında olacağız
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor Son Dakika: "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başladı Siyasetçilerden gazetecilere: "Kayyum kararını tanımıyoruz" bildirisine 189 isim imza attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]