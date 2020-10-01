İSTANBUL Boğazı'nın temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla temizlik ürünü Cif, Boğaz'ın farklı yerlerinde toplam 20 'çöpkapar' ünitesi yerleştirdi. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak 'Temizken Güzel' ismiyle gerçekleştirilen proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Avrasya ) Şubesi iş birliğiyle hayata geçti. İnternet üzerinden gerçekleştirilen projenin basın toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kente güzellik, verimlilik, estetik duygusu katacak her şeye varız. Bu bazen temizlik olur, bazen sokak canlıları olur bazen doğayı korumak olur. Bu iş birliklerinin hepsine varız" dedi.

Unilever Türkiye Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz ise sosyal mesafe kurallarına uygun Kadıköy'de bir park dizayn ederek hayata geçirdiklerini, Karaköy ve Eminönü'ndeki yaya altgeçitlerini yenilediklerini ve denizlere çöpkapar yerleştirdiklerini söyledi. Yılmaz ayrıca Unilever olarak 2030 yılına kadar tüm ürünlerinden, fosil atıklardan elde edilen karbonu çıkarıp geri dönüştürülebilir maddeler kullanılacağını açıkladı.

Projenin detayları bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi Başkanı Saadettin Çay, Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz ve Klinik Psikolog Barış Gürkaş'ın katılımıyla başarılı oyuncu Doğa Rutkay Kamal'ın moderatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi basın buluşması ile aktarıldı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜZEY ATIKLARINA KARŞI 20 ADET CİF ÇÖPKAPAR

Proje kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerinde denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı'nın koşulları dikkate alınarak özel olarak Türkiye'de üretilen 20 adet Cif Çöpkapar ünitesi yerleştirildi. Çöpkapar'lar ile toplanan atıklar ayrıştırılacak ve uygun olanlar geri dönüşüm ile tekrar kullanıma kazandırılacak. Çöpkaparlar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması hedefleniyor.

KADIKÖY'DEN BOĞAZ'IN GÜZELLİĞİNE BAKIŞ

Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı'nda Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuluyor. Bölgenin ulaşım yoğunluğunda konuklarını Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla ağırlayan parkın yapımında geri dönüştürülmüş ve doğa dostu malzemelerden yararlanılıyor.

ON BİNLERİN GEÇTİĞİ YAYA ALT GEÇİTLERİ YENİLENDİ

Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri de proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi. Her gün on binlerce kişinin kullandığı alt geçitlerin yeni görüntüsünün sabah güne başlarken ya da akşam eve dönerken bu alt geçitleri kullananların hayatına olumlu bir dokunuş yaptığı belirtildi. Alt geçitlerin yeni tasarımında yer alan sergileme alanlarının bu geçitlere yeni bir fonksiyonel katkı sağadığına dikkat çekildi. Kadıköy Cif Parkı ile alt geçit çalışmalarının projelendirilmesi ve tasarımı BİMTAŞ tarafından üstlenilirken uygulaması Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi tarafından yürütülüyor.

HER 100 BİN "DESTEK SÖZÜ" İLE BİR CİF ÇÖPKAPAR DAHA KULLANIMA GİRECEK

Proje ortakları, İstanbulluları temizkenguzel.com internet sitesinden daha temiz ve düzenli bir İstanbul için destek sözü vermeye davet ediyor ve her 100 bin söz için bir yeni Cif Çöpkapar daha İstanbul Boğazı ile buluşuyor.

Toplantıda konuşan Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, "Unilever olarak ürünlerimizle her gün dünyanın 190 ülkesinde 2,5 milyar insanın hayatına dokunuyoruz. Bu büyük bir etki alanı ve değişim gücü demek. Bu nedenle çevresel ve toplumsal etkimizi yönetmek için çalışıyoruz. Markalarımızla içinde yaşadığımız toplumların hayatında pozitif etki yaratmak istiyoruz. Cif de tüm dünyada onlarca yıldır evleri temizlikle güzelleştiren bir marka. Temiz evlerde yaşamanın yarattığı pozitif duygular ve mutluluk artık bilimsel olarak ele alınıyor. Biz de evlerimizde temizlikten gelen bu olumlu duyguları yaşadığımız şehirlere taşımak, insanlara ilham vermek için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Çalışmalarımıza da 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul'dan ve İstanbul'da yaşayan herkesin adeta ortak mahallesi olan ve tüm dünya için büyük değer taşıyan İstanbul Boğazı'ndan başlıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesine vizyonları ve uzmanlıkları ile destek veren ve örnek bir iş birliği platformu oluşturmamıza vesile olan değerli proje ortaklarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi'ne de teşekkür ediyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Cif'in amacı bu alanda yürütülen değerli çalışmalara katkıda bulunmak ve çözümün bir parçası olmak. Projemizin etkisini daha güçlü kılmak için herkesin katkısı değerli. Bu yüzden temizkenguzel.com internet sitesinden verilecek her 100 bin desteğe yeni bir Çöpkapar'ı Boğaz'la buluşturacak, ilerleyen aşamalarda çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecek ve insanları da bu projenin bir destekçisi haline getirmek için Boğaz ve çevresini güzelleştirecek etkinlikler düzenleyeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu tür işbirliklerin arttırılması gerektiğini belirterek, "İstanbul gibi dünya güzeli bir şehirdeyseniz, 16 milyonluk tarihi ve doğal güzellikleri olan bir kent gerçekten "temizken güzel". İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizi birlikte yönetmek çabasındayız. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve İstanbulluların parçası olduğu iş birliklerini artırmak gerekiyor. Biz buna açık bir yönetimiz. Çevre, hayvan hakları, eğitim, doğal yaşamın korunması ve daha pek çok başlıkta iş birlikleri ile ortak değer yaratabiliriz. Böylece bizler de kaynaklarımızı eğitime, çocuklara, kadınlara yönelik çalışmalarımıza, ihtiyaç duyulan diğer alanlara daha çok ayırabiliriz" dedi.

Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi Başkanı Saadettin Çay ise "153 yıldır Dünya'nın dört bir yanında mağdurlara Türk Kızılayı'nın destek elini uzatıyoruz. Bir yandan da çevre çalışmalarımızla yaşanabilir bir dünya için değer yaratmaya çalışıyoruz. İki yıldır devam eden Sıfır Atık projesini okullarda, evlerde ve kentlerde yürütüyoruz. "Temizken Güzel" gibi topluma çevre konusunda katkı sağlayacak her türlü projenin içerisinde var olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Klinik Psikolog Barış Gürkaş da temizliğin aidiyet hissini etkileyen bir faktör olduğunu belirterek şunları söyledi: "İklim krizi, pandemi gibi pek çok etken sebebiyle belirsizliklerle dolu zor bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsizlikler karşısında daha fazla kontrolde hissetmek için ise temiz ve düzenli alanlar bize yardımcı olabiliyor. Evlerimizin temizliği ve düzeni iyi hissetmemiz için ne kadar önemliyse yaşadığımız yürüdüğümüz yolların, mahallelerimizin ve şehirlerimizin de iyi hissetme halimiz üzerinde o kadar etkili. Bu aynı zamanda aidiyet hissimizi de destekleyen bir unsur. Bu bağlamda Temizken Güzel projesi bizi daha da temiz bir çevre için bir araya getirmesiyle, bu konuda ortak çaba göstermemize yönelik verdiği ilhamla hem bireysel hem de kolektif iyi hissetme halimize katkıda bulunacak nitelikte."

CİF ÇÖPKAPAR HAKKINDA:

"Deniz, marina, liman veya durgun sularda kullanılmak üzere tasarlanan ve yüzen bir atık toplama cihazı olan Cif Çöpkapar, İstanbul Boğazı'nın akıntı, dalga ve atık yapısı gibi koşulları da dikkate alınarak İBB iş birliğiyle üretilmiştir. Cif Çöpkapar günde ortalama 15 kg plastik pet şişe, metal atık, cam şişe, sigara izmariti, poşet ve plastik artıkları gibi yüzen atık yakalayabilir. Temizken Güzel projesi kapsamında Cif Çöpkapar'lar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması öngörülmektedir. Cif Çöpkapar üniteleri tarafından toplanan atıklar, aynı zamanda ünitelerin servis ve yönetimini üstlenen Kızılay (Beykoz) Avrasya Şubesi tarafından düzenli olarak ayrıştırılacak, atık yönetimi ve geri kazanım merkezlerine iletilecektir."

- İstanbul