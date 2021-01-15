Son Dakika › Güncel › (TEKRAR) İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz' - Son Dakika

Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım