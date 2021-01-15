Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi önünden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. -1-
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › (TEKRAR) İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz' - Son Dakika