(Tekrar) KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Tekrar) KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER - Son Dakika

(Tekrar) KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER

6 saat önce

Murat KORKMAZ / Koronavirüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi.

(Tekrar) KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER, System.String[]

Murat KORKMAZ/

Koronavirüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.

Kadıköy Acıbadem'de oturan Alper Kalaycıklıoğlu ve Hakan Kaya, sokağa çıkamayan komşularına moral olması için terasta konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları Su Selda Uzun da figürleriyle eşlik etti. Davul ve saksafonun kullanıldığı konserde, komşular da alkışlarıyla destek oldu.

"HEP BERABER DANS EDİYORUZ, İSTEK İSTEYENLER OLUYOR"

Terasta enstrüman çalmanın keyifli olduğunu ifade eden Müzisyen Alper Kalaycıklıoğlu, "Bu inanılmaz zevkli bir şey. Terasta insanlara çalmak, kendimize çalmak, kendimiz de eğleniyoruz. Bunu yapmaya bayılıyoruz. İnsanlar da seviyor. Komşularımız da mükemmeller. Biz her terasa çıktığımız zaman, herkes cama çıkıyor. Bütün mahalle cama çıkıyor, herkes alkışlıyor. Hepsi çok memnun. Hatta biz bazen utanıyoruz, acaba insanları rahatsız mı ettik diye düşünüyoruz. Oradan bir ses geliyor ki, 'Çalın, çalın, daha çalın' diye. Biz fazla rahatsız etmeyelim diye düşünüyoruz ama insanlar istiyorlar yani." diye konuştu.

Dansçı Su Selda Uzun, "Sahneyi çok seviyorum. Çok özlüyorum. Öncelikle böyle bir fırsat tanıdıkları için komşulara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biraz çekinmiştik başta acaba sıkıntı verir mi, ses olur mu gürültü rahatsız eder mi diye. Bir taraftan moraller bozuk ama aynı şekilde moralleri yükseltmeye de ihtiyacımız var. En azından öyle bir katkısı olur mu olmaz mı çok aslında kafamda soru işaretiydi ama denedik ve gördük çok güzel tepkiler aldık." İfadelerini kullanırken, Müzisyen Hakan Kaya, "Yaklaşık iki haftadır teras konseri, balkon konseri yapmaya devam ediyoruz. Komşularımız çok memnun bu durumdan. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Hep beraber dans ediyoruz. Balkondan şarkılar söylüyoruz. İstek isteyenler oluyor onları çalıyoruz." dedi.

Koronavirüs, Hakan Kaya, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:53 Kaynak: DHA

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