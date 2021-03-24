KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI - Son Dakika

(Tekrar) KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI

*Hırsızlık anı ile iş yeri sahibinin 4 hırsızın peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)

KAĞITHANE'de kar maskeli dört kişi, iş yerinden yaklaşık 25 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızlar, çaldıkları malzemeleri otomobile yüklerken, iş yeri sahibine yakalandı. İş yeri sahibi, kaçmaya çalışan hırsızları aracıyla kovaladı. Hırsızlar izini kaybettirirken, hırsızlık anları ile iş yeri sahibinin 4 hırsızın peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK OLAYI DÜN SABAH YAŞANDI

Hırsızlık olayı dün sabah Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre kar maskeli 4 şüpheli, Esenyurt'tan önce bir otomobil çaldı, ardındanda otomobille geldikleri Kağıthane'de iş yerinde hırsızlık yaptı. İş yerinin alarm sistemini devre dışı bırakan şüpheliler, ellerindeki tornavida ile iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. Etrafı da kontrol eden 4 şüpheli, iş yerinden çaldıkları kompresör ve matkap ile diğer malzemeleri otomobile yükledi. O sırada iş yerine gelen Oktay Dem, malzemelerinin şüpheliler tarafından çalındığını fark etti. Hırsızlar hemen araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iş yeri sahibi Oktay Dem da aracıyla şüphelileri kovaladı. O sırada devriye görevi yapan polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. İş yeri sahibi ve polisler bir süre hırsızların otomobilini takip etse de hırsızlar kaçmayı başardı.

YAŞANANLARI ANLATAN İŞ YERİ ÇALIŞANI: HIRSIZLARIN YAKALANMASINI BEKLİYORUZ

İş yeri çalışanı Abdurrahman Dönmez "Olay dün sabah 7.05'te meydana geldi. Ciddi tertibatlı kar maskeli, eldivenli dört kişi. İş yerinin alarmını bozuyorlar. İçeri girerek kompresör, kafa koparma ve takımları alıyorlar. O sırada iş yeri sahibi Oktay bey geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir süre sonra 'Kafalarında kar maskesi, ellerinde eldiven var bunlar hırsız dedim' diyor. O sırada devriye görevi yapan polislerin ışıklarını gören hırsızlar, arabalarına binerek kaçıyorlar. Patron da hırsızların arkasından araba ile takip ediyor. Bir kaç defa hırsızların arabasına vuruyor. Polisi arayarak durumu bildiriyor. Polis 'Sakın hırsızların peşinden gitmeyin. Biz gereğini yapacağız' demiş. Hırsızların yakalanmasını bekliyoruz. Hırsızların geldiği otomobil de Esenyurt'tan çalınmış" dedi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan hırsızlık anları ile iş yeri sahibinin 4 şüphelinin peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde otomobilden inen maskeli dört şüphelinin, etrafı kontrol etmesi ve bir şüphelinin iş yerinin alarm sistemini sökerek devre dışı bırakması yansıyor. Tornavida ile iş yerinin kapısını açarak içeri giren şüphelilerin kompresör ve matkap ile diğer malzemeleri alarak otomobile yüklemesi de kameraya yansıyor. Yine görüntülerde iş yerine aracıyla gelen Oktay Dem'in malzemelerinin tanımadığı kişiler tarafından otomobile yüklendiğini görmesi ile hırsızların otomobile binerek kaçmaları ve iş yeri sahibinin hırsızların arabasına çarpmak durdurmak için hamle yaptığı görülüyor. O sırada devriye görevi yapan polisler de kaçan otomobili takibe alması da yine görüntülere yansıyor.