KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI

24.03.2021 12:33
KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI, System.String[]

(Tekrar) KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI*Hırsızlık anı ile iş yeri sahibinin 4 hırsızın peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

(Tekrar) KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI

*Hırsızlık anı ile iş yeri sahibinin 4 hırsızın peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)

KAĞITHANE'de kar maskeli dört kişi, iş yerinden yaklaşık 25 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızlar, çaldıkları malzemeleri otomobile yüklerken, iş yeri sahibine yakalandı. İş yeri sahibi, kaçmaya çalışan hırsızları aracıyla kovaladı. Hırsızlar izini kaybettirirken, hırsızlık anları ile iş yeri sahibinin 4 hırsızın peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK OLAYI DÜN SABAH YAŞANDI

Hırsızlık olayı dün sabah Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre kar maskeli 4 şüpheli, Esenyurt'tan önce bir otomobil çaldı, ardındanda otomobille geldikleri Kağıthane'de iş yerinde hırsızlık yaptı. İş yerinin alarm sistemini devre dışı bırakan şüpheliler, ellerindeki tornavida ile iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. Etrafı da kontrol eden 4 şüpheli, iş yerinden çaldıkları kompresör ve matkap ile diğer malzemeleri otomobile yükledi. O sırada iş yerine gelen Oktay Dem, malzemelerinin şüpheliler tarafından çalındığını fark etti. Hırsızlar hemen araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iş yeri sahibi Oktay Dem da aracıyla şüphelileri kovaladı. O sırada devriye görevi yapan polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. İş yeri sahibi ve polisler bir süre hırsızların otomobilini takip etse de hırsızlar kaçmayı başardı.

YAŞANANLARI ANLATAN İŞ YERİ ÇALIŞANI: HIRSIZLARIN YAKALANMASINI BEKLİYORUZ

İş yeri çalışanı Abdurrahman Dönmez "Olay dün sabah 7.05'te meydana geldi. Ciddi tertibatlı kar maskeli, eldivenli dört kişi. İş yerinin alarmını bozuyorlar. İçeri girerek kompresör, kafa koparma ve takımları alıyorlar. O sırada iş yeri sahibi Oktay bey geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir süre sonra 'Kafalarında kar maskesi, ellerinde eldiven var bunlar hırsız dedim' diyor. O sırada devriye görevi yapan polislerin ışıklarını gören hırsızlar, arabalarına binerek kaçıyorlar. Patron da hırsızların arkasından araba ile takip ediyor. Bir kaç defa hırsızların arabasına vuruyor. Polisi arayarak durumu bildiriyor. Polis 'Sakın hırsızların peşinden gitmeyin. Biz gereğini yapacağız' demiş. Hırsızların yakalanmasını bekliyoruz. Hırsızların geldiği otomobil de Esenyurt'tan çalınmış" dedi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan hırsızlık anları ile iş yeri sahibinin 4 şüphelinin peşinden aracıyla gitmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde otomobilden inen maskeli dört şüphelinin, etrafı kontrol etmesi ve bir şüphelinin iş yerinin alarm sistemini sökerek devre dışı bırakması yansıyor. Tornavida ile iş yerinin kapısını açarak içeri giren şüphelilerin kompresör ve matkap ile diğer malzemeleri alarak otomobile yüklemesi de kameraya yansıyor. Yine görüntülerde iş yerine aracıyla gelen Oktay Dem'in malzemelerinin tanımadığı kişiler tarafından otomobile yüklendiğini görmesi ile hırsızların otomobile binerek kaçmaları ve iş yeri sahibinin hırsızların arabasına çarpmak durdurmak için hamle yaptığı görülüyor. O sırada devriye görevi yapan polisler de kaçan otomobili takibe alması da yine görüntülere yansıyor.

Kağıthane, Hırsızlık, Esenyurt, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var         
12:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı         
11:57
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı         
11:08
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 13:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAĞITHANE'DE PATRON İŞ YERİNDEN 25 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN HIRSIZLARI KOVALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei