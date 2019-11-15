Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Kasapoğlu: "Üreten bir gençlik düşlüyoruz"
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Kasapoğlu: 'Üreten bir gençlik düşlüyoruz'

(TEKRAR) Kasapoğlu: "Üreten bir gençlik düşlüyoruz"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (4)

(TEKRAR) Kasapoğlu: Üreten bir gençlik düşlüyoruz

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyum satışlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
Son dakika: Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş Belediye Başkanı'ndan çarşıda karşılaştığı Trabzonlu kadına tepki çeken sözler: Sizi biz Müslüman yaptık Görme engelli numarası yapan dilenci önce paraya baktı sonra cebine attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 09:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Kasapoğlu: "Üreten bir gençlik düşlüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]