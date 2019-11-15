(TEKRAR) Kasapoğlu: "Üreten bir gençlik düşlüyoruz"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:05 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (4)
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