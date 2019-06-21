Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Kırıkkale'de LPG tankerinde yangın
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(TEKRAR) Kırıkkale'de LPG tankerinde yangın

1 saat önce

Kırıkkale'de LPG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de LPG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Eraslan idaresindeki 51 JA 129 plakalı LPG yüklü tankerde, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınında seyir halindeyken balata kısmında yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı, patlama ve parlama tehlikesine karşı soğutma çalışması yaptı.
Patlama riskine karşı bir süre trafiği durduran polis ekipleri, yangın tamamen kontrol altına alınmasıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.
(TEKRAR) Kırıkkale'de LPG tankerinde yangın
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:52 Kaynak: AA
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