(Tekrar) ORMANDA 8 SAAT İŞKENCE GÖREN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Tekrar) ORMANDA 8 SAAT İŞKENCE GÖREN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika

(Tekrar) ORMANDA 8 SAAT İŞKENCE GÖREN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

16 dakika önce

SULTANBEYLİ'de eşinden boşanmak isteyen 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım'a eşi ve 3 kardeşi elektroşok ve biber gazı ile kaçırdıktan sonra işkence etti.

(Tekrar) ORMANDA 8 SAAT İŞKENCE GÖREN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI, System.String[]
SULTANBEYLİ'de eşinden boşanmak isteyen 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım'a eşi ve 3 kardeşi elektroşok ve biber gazı ile kaçırdıktan sonra işkence etti. Yıldırım, 8 saatlik işkencenin ardından ağır yaralı halde Beykoz'da bir evde polis tarafından bulundu. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın, "Sabah uyandığımda eşime yalvardım hastaneye götürmesi için. Şikayetçi olmayacağımı söyledim. Eşim de 'Eğer şikayetçi olursan seni yakıp, suratına kezzap döküp öyle gönderirim' dedi. Eşimin abisi de 'Polisler gelmeden yüzünü kezzapla yak öyle ver polislere' dedi. 'İki seçeneğin var. ya öleceksin ya da yüzüne kezzap yiyeceksin' dediler. Ölüm gözümün önünden geçti. İki çocuğum için ölmemek, nefes almak için çok direndim. Annesiz kalmamaları için çok direndim onlar için" diye konuştu.

25 yaşındaki iki çocuk annesi Ceylan Yıldırım'a, eşinden boşanmak istediği için kaçırılarak işkence edildi. Saçından sürüklenerek bir araca bindirilen kadın ilk olarak araçta darp edilmeye başlandı. Daha sonra Beykoz'da bir eve götürülen genç kadına elleri ve ayakları bağlanarak işkence edildi. İhbar üzerine genç kadını arayan polis ekipleri, kaçırıldığı araçtaki GPS sayesinde Beykoz'da bir evde Yıldırım'a ulaştı. Genç kadının saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirildiği o anlar da kameralara yansıdı.

"YA ÖLECEKSİN YA DA YÜZÜNE KEZZAP YİYECEKSİN"

Genç kadın o anları şöyle anlattı;

"Pazar günü sokağa çıkma yasağı bittikten sonra dışarı çıktık. Annem ve bir arkadaşımla birlikte babamın yanına gittik. O sırada siyah bir araba önümüzü kesti. 3-4 kişi birden ellerinde elektroşokla, biber gazıyla geldi. Ben kaçacaktım annemi yakaladılar. Annemi atıp beni saçımdan sürükleyerek arabaya attılar. Arabanın içinde 'Niye boşanıyorsun, bizde boşanmak olmaz kefenle çıkacaksın' diyerek dövdüler. Eşimin abisi, kız kardeşi, erkek kardeşi arabada darp etti. Çok direndim. Ben direnince koluma elektroşok uyguladılar. Sonra boynuma vurunca ben bayıldım. Beykoz tarafında ormanlık bir yerde amcası Sait Y.'nin evine götürdüler. 3-4 kat çıkardılar. Etrafıma bakıyordum ancak yüzümün her yerinden kan aktığı için göremiyordum. Eşimle ve erkek kardeşi orada da darp etmeye devam ettiler. Daha sonra el ve ayak bileklerimi deri montumun kemeriyle bağladılar. El parmaklarımda kırık ve ödem var. Orada bayılmışım. Sabah uyandığımda eşime yalvardım hastaneye götürmesi için. Şikayetçi olmayacağımı söyledim. Eşim de 'Eğer şikayetçi olursan seni yakıp, suratına kezzap döküp öyle gönderirim' dedi. Eşimin abisi de 'Polisler gelmeden yüzünü kezzapla yak öyle ver polislere' dedi. 'İki seçeneğin var. ya öleceksin ya da yüzüne kezzap yiyeceksin' dediler"

"NEFES ALMAK İÇİN ÇOK DİRENDİM"

Yıldırım, "Pazar gecesi saat 01.30'da kaçırdılar. Pazartesi sabah saat 8-9 gibi kurtarıldım. Hepsinden şikayetçi oldum. Kardeşleri serbest bırakılmış. Bunlar da şiddet uyguladı. Onların da en ağır cezayı almalarını istiyorum. Adalet istiyorum. Onların dışarıda olması benim için korku verici. Korkmamak elde değil. Ölüm gözümün önünden geçti. İki çocuğum için ölmemek, nefes almak için çok direndim. Annesiz kalmamaları için çok direndim onlar için. Çocuklarımı almak, eşimden boşanmak için bir avukat istiyorum. En güçlü avukatı istiyorum. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ailemin yanındayım ama onların da maddi durumu buna uyun değil. Serbest bırakılanların da tekrar cezaevine girmesini en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum" dedi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Ersin Y. ve ailesi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Sait Y., Ali Y. ve Dilek Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli koca Ersin Y. ve Burhan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

- İstanbul
Ceylan Yıldırım, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:30 Kaynak: DHA


Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Talihsiz kadın, dövüş için yetiştirilen köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü Talihsiz kadın, dövüş için yetiştirilen köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü         
09:34
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim         
09:21
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır         
09:10
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi         
08:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi         
08:04
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı         
07:47
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti         
07:40
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı 35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı         
07:37
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak         
07:31
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi         
06:55
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı         
02:47
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı         
01:38
Fenerbahçe, Acun'un Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor         
00:43
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı         
00:41
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım         
00:26
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı         
00:16
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor         
00:01
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 09:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Tekrar) ORMANDA 8 SAAT İŞKENCE GÖREN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]