(TEKRAR) Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret... - Son Dakika

(TEKRAR) Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret...

15 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

(TEKRAR) Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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