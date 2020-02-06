(TEKRAR) Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret... - Son Dakika

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(TEKRAR) Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret...
15 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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