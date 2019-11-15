(TEKRAR) Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama
7 saat önce
20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önü Ambulans görüntüsü Hastaneye ambulansların gelmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:22 Kaynak: AA
20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önü
Ambulans görüntüsü
Hastaneye ambulansların gelmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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