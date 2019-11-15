Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

(TEKRAR) Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

7 saat önce

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önü Ambulans görüntüsü Hastaneye ambulansların gelmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önü

Ambulans görüntüsü

Hastaneye ambulansların gelmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(TEKRAR) Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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