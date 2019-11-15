Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop: "Meclisin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri için görüş...
Son Dakika Güncel (TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop: 'Meclisin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri için görüş...

(TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop: "Meclisin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri için görüş...

7 saat önce

Şentop-Kılıçdaroğlu görüşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

(TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop:

Şentop-Kılıçdaroğlu görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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