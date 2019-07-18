Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı 28 milyar dolar azalmıştır"
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(TEKRAR) Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı 28 milyar dolar azalmıştır"

3 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 yılı 6 aylık faaliyet değerlendirme toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 yılı 6 aylık faaliyet değerlendirme toplantısına katıldı. (1)
(TEKRAR) Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı 28 milyar dolar azalmıştır
Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:53 Kaynak: AA
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