(TEKRAR) Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı 28 milyar dolar azalmıştır"
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 yılı 6 aylık faaliyet değerlendirme toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:53 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın salona gelişi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank
'ın 2019 yılı 6 aylık faaliyet değerlendirme toplantısına katıldı. (1)
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