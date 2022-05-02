(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2) - Son Dakika

Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi
Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları
Taraftarların meşale yakması
Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması
Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutladı.
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Kaynak: AA
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