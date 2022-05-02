(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2) - Son Dakika
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(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)

02.05.2022 01:13

Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Taraftarların meşale yakması Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35.

Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi

Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları

Taraftarların meşale yakması

Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması

Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutladı.

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(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)
(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)
(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)
(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)

YORUMLAR
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Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: (TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2) - Son Dakika
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