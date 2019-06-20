Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Trafik kazası: 4 yaralı
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(TEKRAR) Trafik kazası: 4 yaralı

32 dakika önce

Erzincan'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nevin Koruç (58) idaresindeki 24 BA 718 plakalı özel bir sürücü kursuna ait otomobil Akyazı Beldesi kavşağında Burhan Oktay'ın kullandığı 24 EP 782 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Burcu Ağdaş (34) ve oğlu Miraç Ağdaş (8) sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(TEKRAR) Trafik kazası: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Akyazı, Erzincan, Güncel
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