Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok...
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Trump: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok...

(TEKRAR) Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Orta Doğu'daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi.

ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.

(TEKRAR) Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarih yazdı! Soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyasıyız ABD'den peş peşe Türkiye'ye yaptırım açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 11:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]