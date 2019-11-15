Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)

(TEKRAR) Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)

6 saat önce

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin tampondaki bekleyişi 4'üncü gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede sürüyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

(TEKRAR) Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist geceyi minibüste geçiriyor
Soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyasıyız ABD'den peş peşe Türkiye'ye yaptırım açıklaması Bakırköy'deki siyanürlü intihar ilk değil: 10 günde 3'ncü siyanür vakası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 11:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]