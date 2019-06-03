Son Dakika Haberleri: Tekrarlanan seçimde yeni Kaynarca Uzunalan Mahallesi muhtarı belli oldu
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Tekrarlanan seçimde yeni Kaynarca Uzunalan Mahallesi muhtarı belli oldu

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerini 34 yaşındaki Muhammet Öztürk kazandı.

Tekrarlanan seçimde yeni Kaynarca Uzunalan Mahallesi muhtarı belli oldu, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerini 34 yaşındaki Muhammet Öztürk kazandı.

Yaklaşık 200 seçmenin oy kullandığı seçimlerde Muhammet Öztürk 105, Kenan Tezer 80, Yusuf Tezer 4 oy aldı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde 105 oy ile en yüksek oyu alan Muhammet Öztürk muhtar seçildi. Son yapılan yerel seçimlerde Uzunalan Mahalle Muhtarı seçilen Saffet Tezer'in mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Sakarya, Muhammet Öztürk, Kaynarca, Güncel
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