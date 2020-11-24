Tekrarlayan beyin tümöründen Anka'da Kurtuldu - Son Dakika

Tekrarlayan beyin tümöründen Anka'da Kurtuldu

24.11.2020 11:01
Tekrarlayan beyin tümöründen Anka'da Kurtuldu, System.String[]

Şiddetli baş ağrısı ve denge bozukluğu şikayetiyle gittiği Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde beyninde tümör olduğu tespit edilen 39 yaşındaki hastanın beynindeki tümör, gerçekleştirilen başarılı operasyonla temizlendi.

Şiddetli baş ağrısı ve denge bozukluğu şikayetiyle gittiği Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde beyninde tümör olduğu tespit edilen 39 yaşındaki hastanın beynindeki tümör, gerçekleştirilen başarılı operasyonla temizlendi.

Uzun zamandır şiddetli baş ağrısı, denge bozukluğu ve yüzünde uyuşma gibi şikayetleri bulunan 39 yaşındaki Bekir Deli, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. 7 yıl önce Ankara'da bir hastanede beyin tümörü tespiti ile ameliyat olan Bekir Deli'nin, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde yapılan kapsamlı tetkik ve beyin MR çekimi sonucunda beyin tümörünün tekrarladığı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından vakit kaybetmeden ameliyata alınan hastanın beynindeki tümör operasyonla temizlendi. Ameliyatın ardından ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Deli, sağlığına kavuşmasını sağlayan Op. Dr. İsmail Demir ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. Riskli ve zor ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir'e operasyonla ilgili, "Hastamız bize şiddetli baş ağrısı, denge bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Hastamız daha önce beyin tümörü ameliyatı olmuş. Ancak tümör tekrarlamış. 7 yıl sonra tekrarlayan tümör hastamızda baş ağrısı, uyuşukluk ve denge bozukluğuna neden olmuş. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkikler sonucu beynindeki tümör nedeniyle kendisini hemen ameliyata almamız gerektiğini söyledik. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın beynindeki tümörü çıkardık. Beyin içerisindeki yerleşim yeri ve tümör içerisinde bulunan beynin ana besleyici damarsal yapılarından dolayı riskli olan operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası yoğun bakım ve medikal tedavisini tamamlandığımız hastamızı, sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu

Beyin tümörünün baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç değişiklikleri, kişilik-davranış değişiklikleri, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, baş dönmesi, kulakta çınlama, işitme azlığı ve nöbet geçirme gibi belirtileri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Demir, bu şikayetlerin kişiye rahatsızlık verici şekilde olduğu durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. - GAZİANTEP

Tekrarlayan beyin tümöründen Anka'da Kurtuldu

Gaziantep Anka Hastanesi, Beyin Tümörü, Gaziantep, Tümör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekrarlayan beyin tümöründen Anka'da Kurtuldu - Son Dakika


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