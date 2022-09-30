Tekrirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu; 14 gözaltı - Son Dakika
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Tekrirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu; 14 gözaltı

30.09.2022 10:48
Tekrirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu; 14 gözaltı

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de ellerinde tarihi eser olan şüpheliler belirlendi. Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, 1 su arama ve tespit cihazı ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekrirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu; 14 gözaltı - Son Dakika

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