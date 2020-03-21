Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti - Son Dakika Ekonomi

Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti

6 saat önce

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, koronavirüs ile savaşın kesintisiz sürmesi için 81 ilimizdeki tüm pandemi hastanelerine markası ve modeli ne olursa olsun tüm jeneratörler ile ilgili bir arıza yaşadıkları anda ücretsiz müdahale hizmeti vereceklerini açıkladı.

Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti, System.String[]

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, koronavirüs ile savaşın kesintisiz sürmesi için 81 ilimizdeki tüm pandemi hastanelerine markası ve modeli ne olursa olsun tüm jeneratörler ile ilgili bir arıza yaşadıkları anda ücretsiz müdahale hizmeti vereceklerini açıkladı.


Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, tüm kamu, özel ve vakıf hastanelerine özel duyuru yayınladı. Şirket koronavirüs ile savaşın kesintisiz sürmesi için 81 ilimizdeki tüm pandemi hastanelerine markası ve modeli ne olursa olsun tüm jeneratörler ile ilgili bir arıza yaşadıkları anda ücretsiz müdahale hizmeti vereceklerini açıkladı.


Söz konusu açıklama şöyle:


"Sağlık Bakanlığımızın, tüm özel ve vakıf hastanelerini Pandemi Hastanesi ilan etmesiyle Koronavirüs ile mücadelede yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Artık kamu-özel-vakıf her hastanemiz bu savaşta birer cephe haline geldi. Biz de Teksan ailesi olarak uzman ekibimizle bu seferberlikte yerimizi almaya hazırız. Koronavirüs ile savaşın kesintisiz sürmesi için 81 ilimizdeki tüm pandemi hastanelerinde jeneratörleri ile ilgili bir arıza yaşadıkları anda ücretsiz müdahale hizmeti vereceğiz. Bu hizmetimiz sadece kendi ürünlerimiz için değil, markası ve modeli ne olursa olsun tüm jeneratörler için geçerlidir.


Değerli sağlık çalışanları, hastanelerinin jeneratör sistemlerinde bir arıza yaşadıkları anda Türkiye'nin her yerinden 7 gün 24 saat bize 444TKSN'ı yani 444 85 76 no'lu kesintisiz destek hattımızdan ya da acildestek@teksan.com e-posta adresimizden ulaşabilirler. Sterilizasyon koşullarına uygun kıyafet ve maske ile donatılmış teknik ekibimiz en kısa sürede çözüm sağlayacaktır." - İSTANBUL

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:43 Kaynak: İHA

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