Teksan, Ford Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisi'ni pazara sundu

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, 275-550 kVA güç aralığında Türkiye'nin ilk yerli jeneratörünü üretti.

Teksan'dan yapılan açıklamaya göre, Teksan'ın yerli motor ile ürettiği jeneratörleri daha üst segmentlere taşıma hedefi ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları meyvesini Ford Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisi ile verdi. Sektörde 275-550 kVA güç aralığında yerli motorla üretilen "ilk" jeneratörü pazara sunmayı başardı.

İhracat potansiyeli de yüksek olan Teksan Ford Ecotorq Serisi jeneratörler, Türkiye'nin "en yüksek" jeneratör üretme kapasitesine sahip Teksan Kocaeli fabrikasında üretildi.

Dünyada büyük motor markaları ile çalışan Teksan, daha yüksek güç aralığındaki jeneratörlerinde de yerli motor ile üretim yapmak isteyince Türkiye sanayisinin şirketlerinden Ford Otosan ile yolları kesişti ve her iki şirketin mühendisleri bu amaç için birlikte çalışmaya başladı.

Ford Otosan bu iş birliği ile daha önce ağır ticari araçlarda kullandığı Ecotorq motor serisine yeni bir soluk katmış oldu. Şirket, Teksan Jeneratör'ün mühendislik tecrübesinden de faydalanarak ilk kez jeneratör sanayinde kullanılan bir motor geliştirdi.

İki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda endüstriyel kullanıma uygun olarak Ford Otosan'ın mühendislik gücü ile geliştirilen motor, Eskişehir fabrikasında üretildi.



Teksan Ford Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisi, 275 kVA-550 kVA güç aralığında pazardaki yerli motorlu tek çözüm olarak dikkati çekiyor.

Teksan'ın ürün portföyünde daha önce yerli motorlar ile ürettiği jeneratörleri olmasına rağmen Ford Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisi ile bu güç aralığında bir ilki gerçekleştirirken, jeneratörlerin tasarımından yazılımına, motorundan alternatörüne tüm parçaları Türkiye'de geliştirilip üretildi.

- 10 milyon avroluk ciro hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, Teksan'ın yerli üretime önem veren ve bu misyonla Ar-Ge'ye yatırım yaparak kendi teknolojisini geliştiren bir şirket olduğunu belirterek,"İlk yerli Kojenerasyon-Trijenerasyon sistemi ve hibrit jeneratörü bunlar arasında sayabiliriz. Ford Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisi de bu yaklaşımımızın bir devamı olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Daha yüksek güç aralığında yerli jeneratör üretmeyi hedefledikleri için Ford Otosan ile iş birliği yaptıklarını aktaran Tuncer, şunları kaydetti:

"Ford Otosan ve Teksan mühendislerinin çalışmaları sayesinde son derece başarılı bir performans gösteren yerli motorlu Ford Ecotorq Serisi Jeneratörleri Kocaeli fabrikamızda ürettik. Müşterilerimize daha yüksek güç aralığında ilk yerli jeneratörü sunmanın gururunu yaşıyoruz. Teksan Ford Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisinin Türkiye pazarının yanı sıra yurtdışında da ilgi görmesini bekliyoruz. Böylece dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağız. 2019 yılını 100 milyon avro ciro ile kapattık. Ford ECotorq Motorlu Jeneratör Serisi ile 10 milyon avro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz de ilerleyen dönemde 275 kVA-550 kVA üzerindeki yüksek güç aralıklarında da yerli çözümler sunabilmek."