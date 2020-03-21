Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı - Son Dakika

Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı

6 saat önce

ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Korona virüs tedbirleri kapsamında bar, kafe, spor salonları vb. toplu alanların kapatıldığını ve eğitime ara verildiğini açıkladı.

Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı, System.String[]

ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Korona virüs tedbirleri kapsamında bar, kafe, spor salonları vb. toplu alanların kapatıldığını ve eğitime ara verildiğini açıkladı.


Dünyaya yayılan ölümcül Korona virüs kapsamında tedbirlerini artıran ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, market ve eczaneler dışında çoğu dükkanın kapatıldığını belirterek acil durumlar huzurevlerinin ziyaret edilmemesi gerektiğini açıkladı. Sosyal etkileşiminde azaltılması gerektiğini belirten vali 10'dan fazla kişinin biraraya gelmemesi gerektiğini aktardı. Derslere online devam edileceğini duyuran vali Abbott, insanların market, benzin istasyonu, bankalar ve parklara gitmesinin yasaklanmadığını belirtti. İmkanı olan çalışanların ise evden çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini vurguladı. - TEKSAS

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:52 Kaynak: İHA

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