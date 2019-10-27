Son Dakika Haberleri: Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

55 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Teksas eyaletinde Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde otomatik silahla etrafa ateş açıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırı anında kaç kişinin olay yerinde olduğu ise henüz bilinmiyor. Yaralananların Greenville ve Quinlan'daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

(İHA)

Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: En az 2 ölü, 10'dan fazla yaralı
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