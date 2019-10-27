Son Dakika Haberleri: - Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel - Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

18 dakika önce

- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölüTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Teksas eyaletinde Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde otomatik silahla etrafa ateş açıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırı anında kaç kişinin olay yerinde olduğu ise henüz bilinmiyor. Yaralananların Greenville ve Quinlan'daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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