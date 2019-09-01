Son Dakika Haberleri: Teksas'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Teksas'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

4 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teksas'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Teksas eyaletine bağlı Midland ve Odessa kentlerinde çevreye rastgele ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği, en az 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, şüphelinin kendi aracını bırakıp bir posta ofisine ait araçla kaçtığını aktardı. İlk yapılan açıklamada saldırının iki farklı araçtan gerçekleştirildiği belirtilirken, polis tarafından yapılan son açıklamada saldırının yalnızca bir araçtan gerçekleştirildiği ve saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi. - TEKSAS

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bar soyuldu, vurdumduymaz adam içkisini içmeye devam etti! O anlar kamerada
Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Muğla'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teksas'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]