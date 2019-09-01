Son Dakika Haberleri: - Teksas'daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 5'e Yükseldi
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- Teksas'daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

2 saat önce

- Teksas'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldiTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

- Teksas'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teksas eyaletine bağlı Midland ve Odessa kentlerinde çevreye rastgele ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği, en az 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, şüphelinin kendi aracını bırakıp bir posta ofisine ait araçla kaçtığını aktardı. İlk yapılan açıklamada saldırının iki farklı araçtan gerçekleştirildiği belirtilirken, polis tarafından yapılan son açıklamada saldırının yalnızca bir araçtan gerçekleştirildiği ve saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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