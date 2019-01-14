Son Dakika Haberleri: Teksas Konfederasyon Levhasını Meclis Duvarından Kaldırdı

Teksas Konfederasyon Levhasını Meclis Duvarından Kaldırdı

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde üzerinde Amerikan İç Savaşı'nın sebebinin ırkçılık olmadığını savunan ifadelerin yazılı olduğu pirinç levhanın eyalet meclisinden kaldırıldığı bildirildi.

Teksas Konfederasyon Levhasını Meclis Duvarından Kaldırdı, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinde üzerinde Amerikan İç Savaşı'nın sebebinin ırkçılık olmadığını savunan ifadelerin yazılı olduğu pirinç levhanın eyalet meclisinden kaldırıldığı bildirildi.

Teksas Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Eric Johnson Twitter'da "Konfederasyon Çocukları" adlı kuruluş tarafından 1959'da meclis duvarına asılan levhanın kaldırıldığını duyurdu.

Demokrat Partili Johnson, levhanın eskiden bulunduğu yerdeki boş duvarın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Dallas kenti temsilcisi Johnson uzun süredir levhanın kaldırılması için mücadele ediyordu. Levhanın kaldırılması önerisine Cumhuriyetçi Parti temsilcileri karşı çıkıyordu.

Teksas Valisi Greg Abott başkanlığında toplanan Eyalet Koruma Kurulu cuma günü yaptığı toplantıda levhanın kaldırılmasına karar vermişti.

Vali Abbot, geçen yıl ekimde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "tarihi olarak yanlış önermelerin meclis binasında yer almaması gerektiğini" savunmuştu.

Eyalette daha önce Teksas Üniversitesi yönetimi, iç savaş döneminin tartışmalı bazı figürlerine ait heykellerin kampüs meydanından kaldırılmasına karar vermişti.

Bu kapsamda Rektör Greg Fenves'in talimatıyla başta köleliğin devamını savunan General Robert E. Lee olmak üzere, iç savaşta Teksas'ın da dahil olduğu güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletlerinin askeri ve sivil liderlerine ait heykelleri kampüs merkezinden kaldırılmıştı.

Ülkede geçen yıl ağustosta Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin başka bir heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminde çıkan şiddet olaylarında 1 kişi yaşamını yitirmesinin ardından Konfederasyon anıtlarının kaldırılmasına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Aylar Sonra Eşi Serdar Ortaç'ın Yanına Gelen Chloe Loughnan, Boşanma İddialarını Yalanladı

ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 13:09:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teksas Konfederasyon Levhasını Meclis Duvarından Kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]