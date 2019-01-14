Teksas Konfederasyon Levhasını Meclis Duvarından Kaldırdı

ABD
'nin Teksas
eyaletinde üzerinde Amerikan İç Savaşı'nın sebebinin ırkçılık olmadığını savunan ifadelerin yazılı olduğu pirinç levhanın eyalet meclisinden kaldırıldığı bildirildi.
Teksas Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Eric Johnson Twitter
'da "Konfederasyon Çocukları" adlı kuruluş tarafından 1959'da meclis duvarına asılan levhanın kaldırıldığını duyurdu.
Demokrat Partili Johnson, levhanın eskiden bulunduğu yerdeki boş duvarın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Dallas
kenti temsilcisi Johnson uzun süredir levhanın kaldırılması için mücadele ediyordu. Levhanın kaldırılması önerisine Cumhuriyetçi Parti
temsilcileri karşı çıkıyordu.
Teksas Valisi Greg Abott başkanlığında toplanan Eyalet Koruma Kurulu cuma günü yaptığı toplantıda levhanın kaldırılmasına karar vermişti.
Vali Abbot, geçen yıl ekimde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "tarihi olarak yanlış önermelerin meclis binasında yer almaması gerektiğini" savunmuştu.
Eyalette daha önce Teksas Üniversitesi yönetimi, iç savaş döneminin tartışmalı bazı figürlerine ait heykellerin kampüs meydanından kaldırılmasına karar vermişti.
Bu kapsamda Rektör
Greg Fenves'in talimatıyla başta köleliğin devamını savunan General Robert E. Lee olmak üzere, iç savaşta Teksas'ın da dahil olduğu güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletlerinin askeri ve sivil liderlerine ait heykelleri kampüs merkezinden kaldırılmıştı.
Ülkede geçen yıl ağustosta Virginia
eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin başka bir heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminde çıkan şiddet olaylarında 1 kişi yaşamını yitirmesinin ardından Konfederasyon anıtlarının kaldırılmasına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.