Teksas polisi kölelik dönemini anımsatan uygulama için özür diledi
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde atlı polislerin tutukladıkları bir zencinin ellerini arkadan kelepçeldikten sonra kement benzeri bir iple bağlayarak götürmeleri ülkede tepkilere neden oldu
Amerika Birleşik Devletleri
'nin Teksas
eyaletinde atlı polislerin tutukladıkları bir zencinin ellerini arkadan kelepçeledikten sonra kement benzeri bir iple bağlayarak götürmeleri ülkede tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntüler ABD'nin özellike güney eyaletlerinde uzun yıllar boyunca yürürlükte kalan kölelik uygulamalarını çağrıştırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:24
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