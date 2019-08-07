Son Dakika Haberleri: Teksas polisi kölelik dönemini anımsatan uygulama için özür diledi
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Teksas polisi kölelik dönemini anımsatan uygulama için özür diledi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde atlı polislerin tutukladıkları bir zencinin ellerini arkadan kelepçeldikten sonra kement benzeri bir iple bağlayarak götürmeleri ülkede tepkilere neden oldu

Teksas polisi kölelik dönemini anımsatan uygulama için özür diledi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde atlı polislerin tutukladıkları bir zencinin ellerini arkadan kelepçeledikten sonra kement benzeri bir iple bağlayarak götürmeleri ülkede tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ABD'nin özellike güney eyaletlerinde uzun yıllar boyunca yürürlükte kalan kölelik uygulamalarını çağrıştırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine oturdu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:24 
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