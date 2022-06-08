Teksas'ta 21 kişinin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk davayı açtı

NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk dava için mahkemeye başvurdu.

Saldırıda yaralanan 4 öğrencinin ailesi, avukatları aracılığıyla, saldırganın silahı nasıl edindiği ve okula nasıl girdiğinin cevaplanması için Teksas bölge mahkemesine dava açtı.

Davayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu ilk dava, kanıt bulmamıza ve gerekirse davaya başka tarafları eklememize izin verecek. Keşif süreci okul sistemi, kolluk kuvvetleri, sosyal medya ile silah ve mühimmat üreticilerine odaklanacak." ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, davacıların saldırıyla fiziksel yaralanmalara ve zihinsel travmaya maruz kaldığına işaret edilerek, ailelerin 100 milyon dolar tazminat istediği kaydedildi.

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfta 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle suçlamıştı.