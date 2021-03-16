Teksas'ta bankaya maskesiz girmeye çalışan kadına kelepçeli gözaltı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasından bir gün sonra, bankada maske takmayı reddeden 65 yaşındaki Terry Wright polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi.

ABD'nin Texas eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırılırken, banka da yaşanan maske krizi kafaları karıştırdı.eksas eyaletinde, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasından bir gün sonra, bankada maske takmayı reddeden 65 yaşındaki Terry Wright polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi.

KELEPÇELENME ANI VÜCUT KAMERASINDA

Olay, polisin vücut kamerasına yansıdı. Maske yasaklarının kaldırılmasına rağmen polis tarafından kelepçelenen Wright, polisin kendisine orantısız güç kullandığını ifade etti.Polis, Wright'ın içeride maske takmayı reddetmesinin ardından bir banka müdürünün polisi aradığını ve ardından binayı terk etmeyi reddettiğini söyledi.

10 MART'TA EYALETTE MASKE YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Texas'ta 10 Mart tarihinde eyaletin Valisi Greg Abbott tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı.