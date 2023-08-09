Talihsiz kadın, hem yılanın hem de şahinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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BBC

Talihsiz kadın, hem yılanın hem de şahinin saldırısına uğradı

09.08.2023 17:04

Teksas eyaletindeki bir kadın, bahçesinde çim biçerken üzerine düşen yılanın saldırısına uğradı. Yılanın üzerine düşmesiyle birlikte şahin de yemeğini geri almak için saldırdı. Kadının yüzünde ve kolunda bereler oluştu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kadın, bir şahinin avladığı yılanın kazayla üzerine düşürmesinin ardından, hem yılanın hem de avını geri almak isteyen şahinin saldırısına uğradı.

YEMEĞİNİ ALMAK İÇİN GERİ DALIŞ YAPTI

64 yaşındaki Peggy Jones, üzerinden geçen bir şahinin üzerine avladığı yılanı düşürdüğü sırada bahçesindeki çimleri biçiyordu. Yılanın üzerine düşmesinden hemen sonra kızgın şahin, yemeğini geri alabilmek için dalış yaptı.

ABD'de çim biçen kadına hem yılan hem de şahin saldırdı

HEM YILAN SALDIRDI, HEM ŞAHİN PENÇELEDİ

Bu sırada yılan da Jones'un koluna sarıldı ve yüzüne saldırmaya başladı. Şahin dalış yapıp, pençelerini Peggy Jones'un vücuduna saplamaya başladı. Her iki hayvanın saldırısı sonucu Jones'un yüzünde ve kolunda bereler oluştu.

"BİRKAÇ GÖZLÜĞÜMÜ HEDEF ALDI"

Garip olay, 25 Temmuz'da Louisiana eyaleti sınırı yakınlarındaki Silsbee kasabasında yaşandı. Jones gökyüzünden düşen yılandan kurtulamadan, şahinin saldırısı başladı. CBS News'a konuşan Jones "Kolumu sallayıp, yılandan kurtulmaya çalışırken, yılan koluma dolandı. Yılan yüzüme saldırıyordu, birkaç kez gözlüğümü hedef almayı başardı. Ben kolumu sürekli sallıyordum, o da sürekli yüzüme saldırıyor, kolumda kalmaya çalışıyordu" dedi.

ABD'de çim biçen kadına hem yılan hem de şahin saldırdı

HASTANEYE EŞİ GÖTÜRDÜ

Olay sırasında açık alanda olduğu için, yılanı havadan geçen bir kuştan düştüğünü fark etti. Tespiti, bir şahinin dalış yapıp mücadeleye katılmasıyla doğrulandı. "Şahin kolumun etrafına sarılmış haldeki yılanı tutmayı başardı ve uzağa taşıyacakmış gibi çekmeye başladı. Çekişiyle birlikte kollarım yukarı doğru sallanmaya başladı. Şahin kolumu ve yılanı birlikte taşıyordu" dedi.

Şahin, yılanı Jones'ın vücudundan çıkartmakta zorlanırken, yiyeceğini geri almak için pençe darbeleri vurdu. En sonunda, şahin yılanı almayı başardı ve daha sonra eşi Jones'u hastaneye götürdü.

Jones "Delinmeler, kesikler, bereler ve çizikler vardı" dedi ve şahinin gözlüğüne de zarar verdiğini ekledi. Jones, ağır bir travma olarak tanımladığı olayda öleceğini düşündüğünü ve uyumakta zorlandığını anlattı.

Kaynak: BBC
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