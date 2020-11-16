Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor - Son Dakika

Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor

16.11.2020 20:56

ABD'nin Teksas eyaletinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri mahkumlar tarafından mobil morglara taşınıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri mahkumlar tarafından mobil morglara taşınıyor.

ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde otopsiyi bekleyen Covid-19 hastalarının cansız bedenlerinin morglara taşınmasına yardımcı olmak için şehrin gözaltı merkezindeki mahkumların işe alındığı ortaya çıktı. Yerel basında çıkan haberlerde, morg personelinin korona virüsten etkilenmesinin ardından bu kararın alındığı iddia edildi.

El Paso Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, mahkumların Tıbbi Muayene Ofisi'ne yardım ettikleri doğrulanarak, çalışmanın gönüllülük esasına dayandığı ve mahkumların saati 2 dolardan 8 saatlik vardiyada çalıştığı aktarıldı. Şerif Ofisi Sözcüsü Chris Acosta, mahkumlara bir şerif yardımcısı ve iki hapishane gözaltı memurunun eşlik ettiğini belirterek, mahkumlara çalıştıkları süre zarfında tam koruyucu ekipman verildiğini açıkladı.

Teksas'ta toplam vaka sayısı 1 milyon 94 bin 356'ya, toplam can kaybı ise 20 bin 140'a ulaştı. El Paso'da ise Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı son bir haftada yaklaşık 10 kat arttı. Geçtiğimiz hafta Teksas, 1 milyon korona virüs vakasını aşan ilk ABD eyaleti olmuştu.

Mart ayında da New York eyaletinde mahkumlara toplu mezar kazmaları için saatte 6 dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. ABD'de geçtiğimiz hafta 1 milyon yeni vaka bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 404 bin 516'ya, toplam can kaybı ise 252 bin 26'ya ulaştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Covid-19'a bağlı can kayıplarının Aralık ayı başında 280 bini geçebileceği uyarısında bulundu.

(Serkan Bayar/İHA)

Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor
Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor
Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor
Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, El Paso, Teksas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teksas'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetlerini mahkumlar taşıyor - Son Dakika


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