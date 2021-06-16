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Teksas'ta iki ABD askeri Meksika'dan kaçak göçmen taşırken yakalandı - Son Dakika

Teksas'ta iki ABD askeri Meksika'dan kaçak göçmen taşırken yakalandı

16.06.2021 21:00
Teksas'ta iki ABD askeri Meksika'dan kaçak göçmen taşırken yakalandı, System.String[]

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde iki asker Meksika'dan göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde iki asker Meksika'dan göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

Teksas'ta görev yapan 18 ve 20 yaşlarında iki ABD askeri, iki Meksika kökenli düzensiz göçmeni araçlarında taşırken yakalandı.

Teksas'ın Hebbronville şehrindeki kontrol noktasında sınır muhafız birliklerine yakalanan iki asker hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla dava açıldı.

Çıkarıldıkları mahkemede askerler, 100 dolar karşılığında göçmenleri sınır kasabası Zapata'dan San Antonio şehrine götürmek üzere anlaştıklarını itiraf etti.

Tutuklanan askerlere 75 biner dolar kefalet ücreti konuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksiko, Teksas, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teksas'ta iki ABD askeri Meksika'dan kaçak göçmen taşırken yakalandı - Son Dakika


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