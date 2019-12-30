Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü - Son Dakika Dünya

Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü

6 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi, iki kişi hayatını kaybetti.

Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi, iki kişi hayatını kaybetti. O sırada kilisede bulunan bir başka silahlı kişi, saldırganı öldürdü.

Teksas eyaletinin kuzeyinde, Dallas şehri yakınlarındaki Fort Worth şehrinin White Settlement bölgesinde bulunan West Freeway Kilisesi'nde Pazar ayini yapılıyordu.

Kilisedeki güvenlik kamerasının kayıtlarına göre yerel saatle 11: 50'de, kilise sıralarında oturan bir kişi ayağa kalkarak yakınındaki bir kişiyle konuştu. Konuştuğu kişi eliyle arka sıralardaki bir başka kişiyi işaret etti. Saldırgan, elindeki silahı işaret edilen kişiye doğru ateşlemeye başladı.

Ardından ilk konuştuğu kişiye ateş etti. İki kişi de hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Kilisede bulunan bir başka kişi ise, saldırganı fark ettiği anda silahını çıkararak ateş etti. Kamera kayıtlarında, aynı sırada kilise bulunan birkaç kişinin daha küçük silahlarını çıkararak saldırgana yönlendirdiği görülüyor. Ancak onların da ateş edip etmedikleri bilinmiyor.

Ruhsatlı gönüllülerden oluşan "kilise güvenlik ekibi"

Kilisenin papazlarından Jack Cummings, Amerikan New York Times gazetesine, saldırganın birden "kilisenin güvenlik ekibinin" dikkatini üzerine çektiğini, güvenlik ekibinin kilise cemattindeki gönüllülerden oluştuğunu söyledi:

"Kiliseye üye olan ve ateşli silah taşıma ruhsatı olan kişilerden oluşan güvenlik ekibi, bugün birçok hayat kurtardı. Onlar olmasaydı bu olay bir katliama dönüşebilirdi."

White Settlement Polis Komiseri JP Bevering, saldırganı durduran kişinin "kahramanca hareketini" övdü.





Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıyı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak değerlendirdi:

"İbadet mekanları kutsal olmalı. Hızla harekete geçerek saldırganı durduran ve daha fazla ölüme engel olan kilise üyelerine minnettarım."

Polis, saldırganın hangi amaçla hareket etmiş olabileceğini araştırıyor.

Görgü tanığı Isabel Arreola, yerel CBS DFW kanalına "Yaşadığım en korkunç olaydı. Hayatınız gözünüzün önüne geliyor. Özellikle küçük çocuğum için çok endişelendim" dedi.

Eylül ayında Teksas'ta yürürlüğe giren yasaya göre silah ruhsatı olan kişilerin silahlarını ibadet mekanlarında da kullanmasına izin veriliyor.

2017'de, yine bir Pazar ayini sırasında Sutherland Springs bölgesindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlenmiş; 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Teksas eyalerinde Ağustos ayında iki ayrı silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:05 
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