Üye Girişi
Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi - Son Dakika

Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi

04.02.2022 15:32

ABD'nin Teksas eyaletinde kış fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline yol açmasının ardından 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınlandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde kış fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline yol açmasının ardından 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınlandı.

ABD'de geçtiğimiz yıl milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasının vurduğu Teksas eyaletinde bu yıl da sert hava koşullarıyla mücadele ediliyor. Teksas Valisi Greg Abbott, kar fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline neden olmasıyla eyalet genelindeki 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınladı. Abbott yaptığı açıklamada, fırtınanın 17 bölgede ciddi maddi hasar, yaralanma veya can kaybı tehdidi oluşturduğunu söyleyerek, "Bu tehdit kapsamında söz konusu bölgelerde afet hali ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Abbott, eyalet hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının bu felaketle başa çıkmak için kullanılmasına izin verdi.

Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi
Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi
Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:33 Maçka şehidi Eren Bülbül'ü anlatan film için komandolar, sinema salonu önünde bekledi
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement