Teksas'ta kilisede silahlı saldırı 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teksas'ta kilisede silahlı saldırı 3 ölü - Son Dakika

Teksas'ta kilisede silahlı saldırı 3 ölü

7 saat önce

Teksas'ta kilisede silahlı saldırı: 3 ölüABD, (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletinde Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda, saldırdan pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, ayine katılan başka bir kişi de saldırganı öldürdü.

Teksas'ta kilisede silahlı saldırı: 3 ölü

ABD, (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletinde Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda, saldırdan pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, ayine katılan başka bir kişi de saldırganı öldürdü.

Olay Teksas'ın Fort Worth kenti yakınlarında bulunan West Freeway Kilise'sinde meydana geldi. Pazar ayini için toplanan 240 kişinin bulunduğu kilisede, saldırgan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş etti, kilisedeki başka bir kişi de silahlı saldırganı vurdu. Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, saldırganın önce bir kişiyle konuştuğu, daha sonra da ateş etmeye başladığı görülüyor. Saldırganın 2 kişiyi vurması üzerine, kilisede bulunan bir kişi de saldırgana ateş ederek etkisiz hale getiyiror. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırgan ateş etmeye başladığında ayinde bulunan birkaç kişi daha silahlarını saldırgana doğrulttukları belirtildi. FBI tarafından basına yapılan açkılamada, saldırganın kimliğinin ve saldırı nedenini araştırıldığı ifade edildi.

Teksas'ta kilisede silahlı saldırı 3 ölü

Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:02 Evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
17:02 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
17:02 Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
17:02 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
17:01 THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı - Son Dakika
16:45 Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teksas'ta kilisede silahlı saldırı 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]