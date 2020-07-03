- Teksas'ta maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

- Teksas'ta maske takma zorunluluğu getirildi

- Teksas'ta maske takma zorunluluğu getirildi ABD'nin Teksas eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı üzerine maske takma zorunluluğu getirildi.

- Teksas'ta maske takma zorunluluğu getirildi

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TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı üzerine maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de vaka sayısındaki artış hız kazandı. Teksas eyaletinde Çarşamba tespit edilen vaka sayısı 8 bine ulaşınca yetkililer harekete geçti. Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, 20'den fazla vakanın bulunduğu ilçelerde maske takma zorunluluğu getirdi. Cumhuriyetçi Vali Abbott Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajında son birkaç haftada vaka sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade ederek, "Yeniden virüsün yayılma hızını yavaşlatmaya odaklanmamız gerek. Ama bu kez bunu Teksas'a kilit vurmadan yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Abbott, bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolmak üzere olduğunu belirterek, "Virüsün hızlı yayıldığı bir noktadayız, hata yapma payımız yok" dedi.

Alınan karar doğrultusunda kuralı ilk kez ihlal edenin yazılı veya sözlü olarak uyarılacağı belirtildi. İkinci kez ihlal eden kişilerin ise 250 dolara kadar para cezasına çarptırılacağı aktarıldı. Açık havada tek başına spor yapanların ve 10 yaş altı çocukların da söz konusu yasaktan muaf olduğu ifade edildi.

ABD genelinde toplam vaka sayısını 2 milyon 739 bin 879'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 128 bin 740'a yükseldi. Ülkede en çok vaka sayısının kaydedildiği New York eyaletinde toplam vaka sayısı 419 bin 640'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 32 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısına göre ikinci sırada yer alan Kaliforniya eyaletinde 247 bin 743 vaka, 16 bin 262 ölüm kayda geçti. Üçüncü sırada yer alan Texas eyaletinde de toplam vaka sayısı 183 bin 44'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 585'e ulaştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Teksas'ta maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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