Son Dakika Haberleri: Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı
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Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı

7 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Port Neches'te TPC Group'a ait petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi vee tesisten alevler yükseldi.

Patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, diğer çalışanlar tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, tesisin yakınlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Partisi, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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