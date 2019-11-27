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Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı
7 saat önce
ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:18 Kaynak: AA
ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, Port Neches'te TPC Group'a ait petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi vee tesisten alevler yükseldi.
Patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, diğer çalışanlar tahliye edildi.
Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, tesisin yakınlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.
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